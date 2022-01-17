Партия Зеленского призвала Порошенко соблюдать законы, а не устраивать противостояние

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник пытался устроить искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние. С таким заявлением выступила партия действующего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние, вместо того чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом. Его замысел сомнения не вызывает: путем политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды", - отмечается в заявлении.

"Слуга народа" утверждает, что не так давно Порошенко заявлял о необходимости "объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, а сегодня - как и много раз до этого - демонстрирует поведение, направленное на раскол общества". "Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но иллюзий нет, и не надеемся, что от этих привычек Порошенко откажется", - подчеркивается в заявлении.

Партия Зеленского призвала представителей партии "Европейская солидарность", главой которой является Порошенко, "не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандал не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу". "Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук (глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук - прим. ТАСС), продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем господин Порошенко", - отметили в "Слуге народа".

Поддержка Порошенко

В понедельник утром несколько тысяч сторонников Порошенко прибыли в киевский аэропорт Жуляны для встречи экс-президента, который прибыл в Киев из Варшавы. Люди пришли с большим количеством плакатов: "Не играйте с порохом", "Руки прочь от Порошенко", "Вернем Украине достоинство". Транспаранты также разместили по периметру аэропорта. Сторонники бывшего главы государства заняли почти всю парковку.

Затем большое количество сторонников Порошенко собралось возле Печерского районного суда Киева, который сегодня избирает ему меру пресечения. Экс-президент является фигурантом уголовного дела о поставках Киеву угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По данным СМИ Украины, следствие просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога 1 млрд гривен (более $35,7 млн).