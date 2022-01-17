Боррель: пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Изменение архитектуры европейской безопасности могло бы принести выгоду всем сторонам. Такое мнение выразил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам.

"Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем", - считает он. Боррель отметил, что "после общеевропейского совещания в Хельсинки, состоявшегося в 1975 году, произошло много перемен". "Не существует больше Советского Союза. Поэтому, если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий", - сказал он.