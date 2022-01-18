Зеленский на встрече с конгрессменами США обсудил санкции против России

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против Москвы для противодействия якобы готовящейся российской агрессии.

"Во время разговора высказывалась единогласная позиция по поводу того, что газопровод "Северный поток - 2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом. Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии", - говорится в понедельник на сайте главы государства.

Зеленский обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, "стремясь создать повод для эскалации под видом защиты российских граждан". Глава государства отметил важную роль Конгресса США в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами. "Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметив "полное и безоговорочное право" Украины "самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности". "Для Украины, для нашего народа очень важно, что сегодня вы с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, его суверенитета, территориальной целостности", - сказал Зеленский.