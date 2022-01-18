Марокко осудило атаку йеменских хуситов на район Мусаффах и аэропорт Абу-Даби

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Власти и народ Марокко осуждают атаку беспилотников на Абу-Даби, которую осуществили мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в обнародованном в понедельник вечером коммюнике министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

"Королевство Марокко, король, правительство и народ решительно осудили гнусное нападение, совершенное хуситами и теми, кто их поддерживает, на район Мусаффах и аэропорт Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Официальный Рабат выразил "полную солидарность с братским государством ОАЭ в защите безопасности их территорий и безопасности граждан".

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в районе Мусаффах, а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, по последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель ВС "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил вечером в понедельник, что в этой вылазке были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их безопасности.