СМИ: визит главы Совбеза Пакистана в Афганистан отложен из-за плохой погоды

ТЕГЕРАН, 18 января. /ТАСС/. Запланированный на вторник визит председателя Совета безопасности Пакистана Моида Юсуфа в Кабул отложен из-за плохой погоды. Об этом, как передал во вторник афганский телеканал 1TV, сообщили в посольстве Пакистана в Афганистане.

По данным телеканала, поездка главы Совбеза в Кабул может состояться 26-27 января.

В понедельник пакистанская газета The Express Tribune сообщила, что Моид Юсуф посетит 18 января афганскую столицу по указанию премьер-министра республики Имрана Хана. Планировалось, что глава Совбеза обсудит с руководством захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) вопросы предоставления гуманитарной помощи, предотвращения вооруженных инцидентов на пакистано-афганской границе, а также проблему, возникшую из-за заграждений, возводимых на ней Пакистаном. Ранее талибы разрушили часть этих сооружений, а представители Вооруженных сил Пакистана заявили, что строительство заграждений на границе с Афганистаном будет продолжаться.