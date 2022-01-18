СМИ: Блинкен 20 января посетит Берлин

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 20 января Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок. Об этом сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на собственные источники. Корреспондент ТАСС пока не получил подтверждения от правительства ФРГ.

Как отмечает телеканал, ключевой темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

Бербок в понедельник провела переговоры в Киеве, сегодня встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.