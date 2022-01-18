{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Блинкен 20 января посетит Берлин

Госсекретарь США встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 20 января Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок. Об этом сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на собственные источники. Корреспондент ТАСС пока не получил подтверждения от правительства ФРГ.

Как отмечает телеканал, ключевой темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

Бербок в понедельник провела переговоры в Киеве, сегодня встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Теги
СШАГерманияШольц, ОлафБлинкен, ЭнтониБербок, Анналена
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" начала подготовку к внеочередному съезду
Читать полностью