Пушилин: в ДНР готовы к любого рода действиям со стороны Киева, в том числе к химатаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики готовы к любого рода действиям со стороны Киева, в том числе к химической атаке, сообщил в эфире "Радио Крым" в ходе поездки на полуостров глава ДНР Денис Пушилин.

"У нас есть информация, и министр обороны [РФ Сергей] Шойгу заявлял, что химическое оружие может быть использовано для провокации. Причем не обязательно на территории Донецкой и Луганской народных республик, оно может быть использовано на территории самой Украины с последующим обвинением нас или России, - сказал Пушилин. - Мы готовы к любого рода действиям со стороны Украины".

Председатель Народного совета Луганской народной республики Денис Мирошниченко, который также находится в Крыму, отметил, что в ЛНР "привыкли к встряскам и событиям, которые происходят на территории".

"Мы выстраиваем мирную жизнь, но мы готовы к любым событиям", - сказал он. Мирошниченко добавил, что Россия оказывает помощь в налаживании мирной жизни.