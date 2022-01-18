Глава МИД Украины обсудил с конгрессменами США расширение оборонной поддержки Киева

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США обсудил возможность усиления обороноспособности Киева, а также противодействие России. Об этом во вторник сообщило министерство на своем официальном сайте.

"17 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с сенаторами Робертом Портманом и Джин Шахин и с участием сенаторов Эми Клобушар, Криса Мерфи, Ричарда Блюментала и Роджера Уикера. <...> Стороны уделили ключевое внимание общим шагам Украины, США и союзников с целью сдерживания России от дальнейшей агрессии и усиления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Кулеба "отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины", а также заявил, что визит конгрессменов в Киев свидетельствует о двухпартийной поддержке Украины в Штатах.

В МИД добавили, что в свою очередь американские сенаторы "подтвердили непреклонную поддержку народа Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, готовность Соединенных Штатов конкретными шагами усиливать безопасность" Киева.

Накануне с двухпартийной делегацией Конгресса США также встречался президент Украины Владимир Зеленский. В офисе украинского лидера информировали, что на переговорах он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против Москвы для противодействия якобы готовящейся российской агрессии. Собеседники затронули тему газопровода "Северный поток - 2", относительно которого, как утверждается, была высказана единогласная позиция о том, что проект "является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом". Глава государства отметил важную роль Конгресса США в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.