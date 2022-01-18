СМИ: ВВС аравийской коалиции наносят удары по военным объектам хуситов в Сане

КАИР, 18 января. /ТАСС/. ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции наносят удары по военным объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в Сане. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

"Новые удары наносятся ВВС по военным укреплениям мятежников и их военным лагерям в Сане. В результате недавних бомбардировок уничтожены склады с боеприпасами, а также установка для запуска беспилотников в районе горы Эн-Наби-Шаиб [неподалеку от столицы Йемена]", - цитирует заявление альянса телеканал.

В ночь на вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны. В результате этих ударов, по данным телеканала Al Mayadeen, погибли не менее 23 человек, среди которых женщины и дети.

Действия ВВС альянса стали ответом на произошедшую в понедельник утром атаку хуситов на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель ВС "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил вечером в понедельник, что в этой вылазке были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань Дубая, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.