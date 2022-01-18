Глава ДНР считает, что Порошенко стоило бы посадить за реальные преступления против народа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что экс-президенту Украины Петру Порошенко следовало бы вынести обвинительный приговор не за поставки угля, а за реальные преступления. Такое мнение он выразил журналистам в ходе визита в Крым.

"Для нас Порошенко такой же враг, как и [действующий президент Украины Владимир] Зеленский, потому что он своими руками развязал и усиливал те боевые действия, которые унесли жизни многих сограждан. Он негодяй, но еще большим негодяем в какой-то степени оказался и сам Зеленский, который побеждал и набрал более 70% голосов [на выборах] именно с теми правильными, наверное, моментами, [такими как] посадить негодяя, в том числе Порошенко, но за действительные преступления, не за поставки угля, покупку, а за те преступления, которые по сути говорят [сами за себя], руки в крови. Самое главное, он обещал закончить войну, <…> такого не сделано", - сказал он.

Бывший украинский лидер является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. 17 января Порошенко прибыл в Киев авиарейсом из Варшавы.

Печерский районный суд Киева 19 января продолжит заседание, на котором планирует объявить вердикт о мере пресечения бывшему президенту Украины.