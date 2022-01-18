Визит вице-премьера Ливии в Москву отложили на три дня

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер Ливии Хусейн аль-Гатрани сообщил во вторник телеканалу Libya Al Ahrar, что его визит в Москву отложен на три дня.

"Визит высокого уровня в Россию планировался 18 января, но он был отложен на три дня по просьбе премьер-министра [Абдель Хамида Дбейбы]", - сказал он. Это уже второй перенос сроков поездки аль-Гатрани в Москву, который изначально намеревался начать трехдневный визит 16 января.

Вице-премьер возглавит высокопоставленную делегацию в составе министров нефти и газа Мухаммеда Ауна, здравоохранения Али Мухаммеда аз-Зинати и планирования Камеля аль-Хасси. Ранее сообщалось, что в Москве намечены переговоры ливийских представителей с российскими официальными лицами, в том числе с главой МИД Сергеем Лавровым и заместителем председателя правительства РФ".

Между тем, в Ливии сейчас встал вопрос о необходимости смены правительства. В понедельник спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех, открывая новую сессию парламента, призвал к скорейшему созданию нового правительства страны в связи с истечением срока его полномочий. "Полномочия Правительства национального единства Дбейбы истекли, поэтому должно быть сформирован новый состав", - заявил он.

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, прошедшего в Швейцарии в начале прошлого года, на 24 декабря 2021 года в Ливии были назначены президентские и парламентские выборы. Тогда же были названы премьер-министр и Президентский совет, в задачу которых с самого начала входила подготовка к выборам. В соответствии с этой "дорожной картой" правительство Дбейбы должно было в тот же день сложить свои полномочия.

Однако после отсрочки выборов кабмин Дбейбы продолжил свою работу. Более того, Великобритания, Германия, Италия, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором призвали правительство Дбейбы оставаться у власти до проведения выборов. В парламенте Ливии оценили это как недружественный жест и вмешательство во внутреннюю политику страны.

22 декабря прошлого года избирком объявил о переносе голосования и рекомендовал парламенту провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Однако сейчас речь идет уже о том, что для определения новой даты выборов может понадобиться от шести до восьми месяцев.