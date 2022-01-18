Финские ВВС опровергли спекуляции СМИ о "странном маршруте" российского грузового самолета

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. Грузовой самолет российской авиакомпании AirBridgeCargo Airlines 15 января проследовал в воздушном пространстве Финляндии по согласованному маршруту. Об этом заявили во вторник военно-воздушные силы европейской страны, комментируя информацию СМИ о том, что борт пролетел недалеко от Тиккакоски, где находится штаб ВВС и развернуто разведывательное подразделение.

"ВВС известно о всех планах полетов [самолетов] гражданских авиакомпаний. <...> Рейс AirBridgeCargo Airlines в субботу, 15 января, вызвал спекуляции в обществе. Речь идет о гражданской авиакомпании, самолет которой летел по одобренному маршруту", - говорится в сообщении. Военные подчеркнули, что ведут круглосуточное наблюдение за ситуацией в финском воздушном пространстве.

Ранее глава оборонного комитета финского парламента Илкка Канерва сказал телекомпании Yle, что Хельсинки следует попросить у Москвы разъяснений по поводу "необычного маршрута" самолета, который летел из Москвы в немецкий Лейпциг.