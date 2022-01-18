На границе Литвы задержаны девять нелегальных мигрантов, прятавшихся в белорусской фуре

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Водитель белорусской фуры пытался провезти в Литву группу нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии. Об инциденте во вторник сообщил журналистам представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

"При проверке фуры, следовавшей из Белоруссии, за рулем которой находился гражданин этой страны, в ней были обнаружены прятавшиеся за деталями арматуры девять нелегалов", - отметил он.

Задержанные оказались гражданами Ирака и Сирии. "Это была группа мужчин с исправными документами", - уточнил Мишутис. По его словам, ни один из них при задержании не заявил о том, что просит о предоставлении убежища.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. Среди них преобладали граждане Ирака: их среди нарушителей насчитывалось 2 858 человек. Сирия находится на третьем месте после Конго. В Литву за время миграционного кризиса пытались проникнуть 170 граждан этой страны.

С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек, а основной поток мигрантов переместился на границу Белоруссии с Польшей и Латвией.