Парламентарии Чехии рекомендовали лишить Бабиша депутатской неприкосновенности

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Мандатно-иммунитетный комитет Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии рекомендовал во вторник высшему законодательному органу лишить депутатской неприкосновенности экс премьер-министра республики (2017-2021), председателя правоцентристского политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Сроки, когда нижняя палата парламента будет решать вопрос о лишении экс-премьера депутатской неприкосновенности, не установлены. Предполагается, что это произойдет во второй половине февраля.

Махинации с дотациями ЕС

Пражская прокуратура 7 декабря 2021 передала в мандатно-иммунитетный комитет нижней палаты парламента для изучения уголовное дело Бабиша. Он подозревается в махинациях с незаконным получением дотаций из фондов Евросоюза в размере 50 млн крон (примерно €2 млн) связанной с ним компанией "Гнездо аиста". В начале ноября прошлого года в нижнюю палату парламента был послан прокурорский запрос о снятии с политика депутатской неприкосновенности.

Бабиш категорически отрицает вину, заявляя, что преследование связано с его политической деятельностью, а дело является заказным и полностью сфабрикованным. Он напоминает, что уже дважды, в 2017 и 2018 годах, лишался депутатской неприкосновенности, а затем дело было прекращено прокуратурой, и сейчас его "пытаются оживить". Нынешний запрос прокуратуры, как говорит политик, возник в связи с приходом к власти в Чехии по итогам состоявшихся в октябре 2021 года парламентских выборов политических сил, суть программы которых "характеризуется словами - против Бабиша".

Полиция настаивает на вине Бабиша

Решение обратиться в нижнюю палату парламента, в которой Бабиш вновь получил кресло депутата, принял ведущий дело прокурор Ярослав Шарох. Полиция 20 сентября 2021 года в третий раз предложила привлечь политика к уголовной ответственности по ситуации с дотациями "Гнезду аиста". Также обвинения выдвинуты против его бывшей помощницы Яны Майеровой. На прекращении уголовного преследования настаивает защита обоих подозреваемых.

Следствие в отношении фирмы, которая, как отмечают местные СМИ, фактически принадлежит долларовому миллиардеру Бабишу, продолжалось три года. Оно было завершено в 2019 году с заключением, что дотации были получены при помощи махинаций.

Скандал вокруг "Гнезда аиста" около пяти лет назад привел к отставке Бабиша с поста министра финансов в находившемся тогда у власти правительстве премьера Богуслава Соботки. Фирма вскоре отказалась от дотаций и вернула сумму, полученную из фондов ЕС.