Глава британского МИД назвала прогрессом слова Шольца о "Северном потоке - 2" и Украине

"Северный поток - 2" несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить зависимость от российского газа", - написала во вторник в Twitter руководитель внешнеполитического ведомства. Она таким образом прокомментировала высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который предупредил, что "в случае агрессии против Украины" будут обсуждаться любые меры против России. По мнению Трасс, слова Шольца стали "заметным прогрессом" в позиции Берлина в плане попыток увязать судьбу проекта с внешней политикой РФ в Европе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора.