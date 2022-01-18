Додон считает, что у Молдавии не было более слабого правительства, чем кабинет Гаврилицы

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Правительство во главе с Натальей Гаврилицей, которое сформировала поддерживающая президента Майю Санду Партия действия и солидарности (ПДС), - самое слабое в истории Молдавии. Об этом заявил во вторник в эфире молдавского телеканала N4 бывший президент республики Игорь Додон.

"Такого слабого правительства в Молдавии еще не было. Люди не понимают, что происходит, им никто этого не объясняет. Сначала я думал, что они ошибаются, потому что они еще новички в политике, но спустя полгода вижу, что эти ошибки стали хроническими", - сказал Додон, который занимает пост почетного лидера оппозиционной Партии социалистов и руководителя Молдавско-российского делового союза. Он обвинил кабинет в отсутствии связей с населением, напомнив, что на посту главы государства вместе с премьером и спикером парламента еженедельно общался с людьми, чтобы узнавать их нужды.

"Нет коммуникации. Мы вместе с премьером и спикером выходили каждую неделю, отвечали на вопросы, рассказывали, что было, что будет. Здесь же ноль", - сказал Додон. Он отметил, что "власть ежедневно совершает новые ошибки", и выразил готовность прийти ей на помощь. В понедельник бывший президент Молдавии предложил правительству срочно принять системный план по выводу страны из кризиса, связанного с многократным повышением цены на газ. Додон, который в прошлом был и вице-премьером, курирующим экономику, считает необходимым ужесточить государственный контроль над формированием цен, снизить и заморозить уровень тарифов на энергоресурсы на период отопительного сезона, оказать помощь малоимущим слоям населения. Также он предложил правительству разработать и представить общественности детальный и комплексный план мер стимулирования экономического роста через оказание помощи реальному сектору экономики.

По словам Додона, лепту в преодоление кризиса готов внести возглавляемый им Молдавско-российский деловой союз, который намерен активизировать двусторонние экономические отношения с РФ и привлечь в Молдавию российских инвесторов. "У нас амбициозные планы по привлечению стратегических инвесторов. Почему бы нам не открыть 5-6 больших заводов? Это тысячи рабочих мест, это реально. Кроме того, мы поможем экономическим агентам из Молдавии, которые хотят выйти на российский рынок", - пояснил он.