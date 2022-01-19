Завершается финальная часть миротворческой операции в Казахстане

Как отметил 13 января в своем докладе президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, возвращение российских подразделений должно было занять пять дней и окончательно завершиться 19 января.

Миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан 6 января 2022 года. В состав группировки вошли как подразделения Вооруженных сил России, так и военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Переброска миротворцев осуществлялась силами Военно-транспортной авиации ВКС России. В среднем в сутки совершалось около 20 авиарейсов. Были задействованы как самолеты Ил-76, так и тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан".

Основными пунктами вылета российского контингента стали аэродром Чкаловский в Подмосковье и аэродром в Иваново. Контингенты ВС Армении и Белоруссии были переброшены самолетами российских ВКС из Еревана и Минска соответственно. Также на российском Ил-76 было доставлено подразделение ВС Таджикистана. Военнослужащие Киргизии добрались до Алма-Аты своим ходом по суше в составе автоколонны со своей штатной техникой.

Выгрузка контингентов осуществлялась на военно-воздушной базе Жетыген в пригороде Алма-Аты и на территории международного аэропорта в самом городе.

Охрана стратегических объектов

Основной задачей миротворцев ОДКБ стала защита стратегически важных объектов Алма-Аты с целью высвобождения ресурсов казахстанских силовиков для наведения конституционного порядка. Местом основного базирования миротворческих сил, помимо двух аэропортов, стала территория Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища (Институт сухопутных войск).

По словам Сергея Шойгу, миротворцы приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность. В их числе объекты связи, энергетики, отвечающие за жизнедеятельность государства.

Российские десантники охраняли международный аэропорт, генеральное консульство России, главный узел связи "Казах-телеком", ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную станцию, а также основные вышки связи.

Представители Киргизии обеспечивали безопасность ТЭЦ-2, объекта, снабжающего город около 60% электроэнергии и тепла.

Военнослужащие миротворческого контингента Белоруссии организовали охранение стратегически важного военного аэродрома Жетыген в пригороде Алма-Аты, который принял первые самолеты с миротворцами. Также под охрану был взят крупнейший в Казахстане арсенал артиллерийских боеприпасов близ села Капчагай в 60 км от Алма-Аты.

Контингент из Армении защищал городской хлебозавод и водоканал "Дружба". Военнослужащие Таджикистана обороняли ТЭЦ-1, вторую по важности точку энергетического комплекса города.

Задействованные силы

Численность группировки миротворцев достигала в среднем 2,5 тыс. человек и 250 единиц техники. Одними из самых первых на территорию Казахстана были переброшены подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ России, а также бригады управления Воздушно-десантных войск. Вслед за ними в Алма-Ату стали прибывать подразделения частей 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии ВДВ.

В состав техники российских сил входили бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", а также боевые машины десанта БМД-2 и БТР-МД "Ракушка".

Белоруссия перебросила подразделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в составе около 200 человек со штатной автомобильной техникой и бронетранспортерами БТР-80. Киргизия была представлена подразделениями бригады "Скорпион" с бронеавтомобилями китайского производства "Dajiang".

Армения отправила около 100 своих военнослужащих, а также необходимую автомобильную технику. Таджикистан перебросил около 200 военных, а необходимая техника была предоставлена казахской стороной.

Возвращение домой

13 января было объявлено о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как отметил президент России Владимир Путин, миротворцы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в стране.

В среднем для вывоза военнослужащих и техники было запланировано по 20 вылетов в день. В первую очередь на Родину отправились иностранные контингенты, а затем и российские десантники.

Контингент Киргизии, как и во время ввода сил, отправится к местам постоянной дислокации наземным транспортом.

14 января самолеты с миротворцами Армении, Белоруссии и Таджикистана с аэродромов Алма-Аты и Жетыген отправились в свои страны. 15 января началась массовая переброска подразделений ВДВ РФ из Алма-Аты в Россию.

За время миротворческой операции самолетами военно-транспортной авиации ВКС из Казахстана в Россию доставили около 2,2 тыс. российских и иностранных граждан, изъявивших желание покинуть страну.