Эксперт предположила, что Украина, вероятно, никогда не войдет в НАТО

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Администрации США следует согласиться с тем, что Украина будет иметь нейтральный статус и никогда не станет членом Североатлантического альянса, противостояние с Москвой на этом направлении не отвечает интересам Вашингтона. Такое мнение высказала во вторник издатель и редакционный директор журнала The Nation , вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел.

В комментарии, опубликованном в газете The Washington Post, эксперт отметила: "Учитывая, что США крайне необходимо сосредоточить внимание и ресурсы на вызовах, связанных с пандемией, ослабляющим экономическим неравенством, глубокой расовой разобщенностью, катастрофическими изменениями климата, а также в свете того, что администрация готовится к противодействию Китаю, последнее, что нам нужно, это опосредованная война с россиянами из-за Украины или, не дай бог, прямой конфликт".

Как напомнила Хойвел, действующий президент США Джо Байден ранее "объявил, что пришло время для демократии". "Проблема в том, что США не слишком успешны в дипломатии. Будучи по-прежнему в сладком дурмане из-за того, что мы остались единственной сверхдержавой после распада Советского Союза, мы не идем на компромиссы легко, мы рассчитываем настоять на своем", - полагает эксперт. Она констатировала, что у Вашингтона "около 800 военных баз за пределами США, больше баз, чем дипмиссий". "Мы вводим экономические санкции или угрожаем их ввести против стран от Венесуэлы до России. Мы говорим об основанном на правилах международном порядке, но уважаем его, только если сами устанавливаем эти правила, зачастую освобождая себя от их выполнения", - добавила она.

"Так что, когда [президент РФ Владимир] Путин требует, чтобы Соединенные Штаты согласились не принимать Украину или Грузию в НАТО, переговорщик от Госдепартамента [первый заместитель госсекретаря США] Уэнди Шерман отвергает это, называя "непроходным" и заявляя, что США "не позволят никому покончить с принципом "открытых дверей" НАТО, - отметила эксперт. - Это глупый подход. Три президента США - Барак Обама, Дональд Трамп и Байден - уже дали понять, что у США нет таких национальных интересов, из-за которых они бы направили американские войска на Украину или в Грузию для защиты их от вторжения".

Как подчеркнула Хойвел, "НАТО, вероятнее всего, никогда не примет ни одну из этих стран". "Однако мы готовы до последнего настаивать на том, что у Украины есть право на членство в оборонном альянсе, что потребует от Соединенных Штатов защищать ее военным путем", - подчеркнула эксперт.

Австрийская модель

По мнению вице-президента Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией, происходящее вокруг Украины "дает возможность Байдену заняться дипломатией". Как полагает Хойвел, примером в данном случае могут послужить договоренности, которые были достигнуты после Второй мировой войны относительно нейтралитета Австрии.

"Это, безусловно, является лучшей альтернативой для Украины, для наших европейских союзников и для нас самих, чем борьба с россиянами до последнего украинца. Украина является разобщенным государством. Повсеместная коррупция и глубокий раскол подрывает ее экономику и демократию", - считает эксперт. Как она подчеркивает, "независимость с гарантиями нейтралитета дала бы ей [Украине] возможность восстановиться".

"Это потребует трудного компромисса. Россияне должны будут гарантировать независимость Украины и согласиться ограничить угрожающие военные маневры даже на своей территории. Соединенным Штатам пришлось бы расстаться с иллюзиями относительно НАТО. Украинцы согласились бы на федеральную систему, которая давала бы гарантии для русскоязычного населения", - подчеркнула Хойвел. Она отметила, что такие договоренности потребовали бы решительности от руководства США и России.