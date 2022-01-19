Казахстан и ЕС намерены развивать многоплановое сотрудничество

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Казахстан и Европейский союз подтвердили стремление развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД республики по итогам рабочей поездки заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в Брюссель.

"Казахстан и ЕС подтвердили намерение развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений. Таковым был основной лейтмотив переговоров главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с руководством ЕС и Бельгии", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство Казинформ.

По данным ведомства, главными темами переговоров с европейскими партнерами стали активизация взаимодействия на казахстанско-европейском направлении, текущая ситуация в Казахстане с учетом последних трагических событий, а также обсуждение мер по реализации итогов первого официального визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в Брюссель 25-26 ноября прошлого года.

"Министр подробно проинформировал европейских партнеров о внутриполитической ситуации в стране и контртеррористической операции, проведенной с участием миротворческих сил ОДКБ, и текущем процессе их вывода из Республики Казахстан. Подтвердил приверженность страны к сохранению демократических достижений и преобразований, достигнутых за 30 лет независимости", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Тлеуберди и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры по телефону. "С учетом текущего председательства Франции в Совете Европейского союза, стороны договорились о проведении очередного заседания Совета сотрудничества Республики Казахстан - ЕС в апреле текущего года", - говорится в сообщении.