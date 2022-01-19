Кинопродюсер Си Голинь заявил о намерении участвовать в выборах главы Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 января. /ТАСС/. Бизнесмен, кинопродюсер и мастер восточных единоборств Си Голинь (Чекли Синь) в среду официально объявил о своем намерении участвовать в выборах главы администрации Гонконга, которые состоятся 27 марта этого года. Он стал первым претендентом, который публично озвучил такие планы.

"Мой предвыборный лозунг - служить народу Гонконга, не заботясь о личной выгоде или потерях. Я буду стремиться повысить уровень жизни местных жителей", - заявил 65-летний Си Голинь в видеообращении, распространенном на его канале в YouTube. У него там насчитывается 156 тыс. подписчиков.

Этот бизнесмен не имеет политического опыта и занимался продюсированием фильмов о кунфу, таких как "Ип Ман: Рождение легенды (The Legend Is Born: Ip Man, 2010).

Пока не ясно, сможет ли Си Голинь стать официально зарегистрированным кандидатом для участия в выборах. Для этого ему необходимо заручиться поддержкой не менее 188 членов коллегии выборщиков, в которую входят 1,5 тыс. человек, и при этом получить не менее 15 номинаций в каждом из пяти секторов этого органа. Кроме того, как отмечают наблюдатели, претендент на высший должностной пост в Гонконге должен пользоваться поддержкой Пекина.

Нынешняя глава исполнительной власти этого специального административного района Кэрри Лам пока не делала заявлений о том, будет ли она переизбираться на второй срок.