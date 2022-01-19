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Раиси заявил, что его визит в Москву может стать поворотным пунктом в связях Ирана с РФ

Президент Ирана посетит Москву 19 января

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси перед отлетом в Москву заявил, что его визит может стать поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях между Ираном и Россией. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.

"Визит может стать поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях Ирана с Россией, а также может быть эффективным для обеспечения безопасности, экономических и торговых отношений в регионе, - цитирует IRNA заявление президента журналистам перед вылетом из тегеранского аэропорта Мехрабад. - Эта поездка осуществляется по приглашению господина [президента РФ Владимира] Путина, и в ходе этой поездки будут предприняты усилия для продвижения политики добрососедства в регионе".

"Взаимодействие Ирана и России в регионе, безусловно, обеспечит безопасность и предотвратит односторонность, - указал президент Ирана. - Мы и Россия являемся членами многих экономических и политических организаций в регионе, таких как Шанхайская организация сотрудничества, и Россия играет важную роль в этих организациях".

"Россия играет ключевую роль в Евразийском экономическом союзе, и наше сотрудничество в этом направлении может быть эффективным для продвижения торгово-экономических проектов", - указал Раиси.

Теги
ИранРоссияРаиси, Эбрахим
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