Япония обсуждает с Россией принадлежность всех четырех южнокурильских островов

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Правительство Японии на переговорах с Россией по проблеме мирного договора обсуждает вопрос принадлежности всех четырех южнокурильских островов. Об этом в среду, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Это острова, на которые распространяется наш суверенитет. И предмет обсуждения [в ходе] переговоров о мирном договоре - проблема принадлежности четырех островов, это наша последовательная позиция", - подчеркнул Кисида, отвечая на вопрос парламентариев о том, являются ли предметом переговоров с РФ два или четыре острова южной части Курил. Глава японского правительства в очередной раз выразил уверенность в том, что территориальную проблему и вопрос мирного договора между Японией и Россией нельзя "оставлять будущим поколениям", добавив, что продолжит плотные переговоры с российской стороной на основе всех достигнутых к настоящему времени договоренностей между двумя странами.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.