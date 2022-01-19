У здания суда в Киеве, где рассматривается дело Порошенко, произошли столкновения

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Столкновения между сторонниками экс-президента Украины Петра Порошенко и сотрудниками правоохранительных органов произошли в среду у здания Печерского районного суда Киева, где ожидается оглашение решения об избрании меры пресечения бывшему главе государства по делу о государственной измене. Происходящее транслировал телеканал "Украина-24".

Причиной для конфликта стала попытка участников массовой акции в поддержку Порошенко разжечь огонь в установленных у здания суда железных бочках. По словам присутствующих, они хотели разогреть чай, чтобы погреться, так как на улице небольшой мороз. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов воспрепятствовали этому.

В конечном итоге конфликт после столкновений завершился.