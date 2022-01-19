Зеленский поблагодарил США за поддержку, но указал на отличия в оценках ситуации в регионе

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за поддержку, которую оказывает Вашингтон Киеву, однако также дал понять, что точка зрения правительств стран на ситуацию в регионе совпадает не полностью.

"Для нас очень важен ваш визит, это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны Соединенных Штатов Америки", - заявил Зеленский в среду на встрече с главой Госдепа, видео с начала которой на канале в YouTube опубликовал украинский телеканал "24".

"В начале нашей встречи хотел бы поблагодарить и вас лично, и президента [США Джо] Байдена, и администрацию за увеличение военной поддержки, за ту помощь, которая сейчас уже идет из Соединенных Штатов. Уверен, что в будущем эта поддержка продолжится", - добавил президент Украины. По словам Зеленского, эта помощь способствует достижению стратегической цели Украины по вступлению в НАТО и повышению боеспособности ее армии.

Еще одной темой беседы, продолжил Зеленский, должна была стать экономика.

"Я думаю, что в целом повестка нашего разговора совпадает, тем не менее хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы тут на месте. И, я думаю, какие-то вещи мы знаем немного глубже про свое государство", - заключил президент Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.