{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Ереване заявили, что Турция не выдвинула условий для нормализации отношений

ЕРЕВАН, 19 января. /ТАСС/. Турецкое правительство не выдвинуло предварительных условий в ходе переговорного процесса специальных представителей Еревана и Анкары для нормализации отношений двух стран. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Я надеюсь, что заявление по итогам встречи 14 января [спецпредставителей Армении и Турции в Москве] доказало всем, что турецкая сторона не ставила никаких предварительных условий для начала или завершения процесса, как не ставила предварительное условие и армянская сторона", - отметил он.

Теги
АрменияТурция
Зеленский уверен, что Запад учтет позицию Киева на переговорах, касающихся Украины
Украинский президент поблагодарил Соединенные Штаты за "политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности"
Читать полностью