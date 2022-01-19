Депутаты Южной Осетии не поддержали предложение об импичменте президенту

ЦХИНВАЛ, 19 января. /ТАСС/. Большинство депутатов парламента Республики Южная Осетия в ходе сессии в среду не поддержали предложение об отрешении президента страны Анатолия Бибилова от должности, зачитал итоги голосования председатель постоянной Комиссии по соблюдению Регламента парламента Гарри Мулдаров.

"Предложение об отрешении президента от должности не поддержали большинство депутатов. Из 34 депутатов проголосовали 14: "за" - 13, "против" - 1", - сказал он.

Заседание провел зампредседателя парламента Александр Плиев. Как уточнили в парламенте, фракции "Единая Осетия", компартия и "Единство народа" не приняли участие в голосовании, ранее покинув зал заседаний.

Как сообщал ранее журналистам спикер парламента Алан Тадтаев, на сессии обсуждался вопрос о процедуре вынесения импичмента президенту. Он уточнил, что если сессия не одобрит предложение, как это и произошло, вопрос автоматически снимается с повестки дня, а если одобрит, то свое заключение должны дать Верховный суд и Конституционный суд республики. Далее заключения Верховного и Конституционного судов вновь рассматриваются на сессии парламента. Должны проголосовать не менее трех четвертей избранных депутатов, чтобы вопрос прошел.

Причиной вынесения на обсуждение вопроса стала позиция Бибилова по декрету об образовании Юго-Осетинской автономной области. "В основном речь идет о том, что президент считает Декрет номер 2 об образовании Юго-Осетинской автономной области неправомочным, тогда как само базовое основание образования Южной Осетии как государства начинается от декрета, так как это единственный документ за всю историю, который лигитимирует Южную Осетию как государственно-территориальное образование. Если мы уберем Декрет, то практически убирается вся надстройка, документы которые есть, начиная от Акта провозглашения независимости и заканчивая признанием Российской Федерацией. Они теряют юридическую силу, если мы откажемся от Декрета. И это является грубейшим нарушением конституции республики и является основанием для того, чтобы вынести вопрос об отрешении президента от должности", - сообщил ТАСС Плиев.

ТАСС запросил позицию президента по данному вопросу.