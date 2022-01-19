В Киеве считают, что у идеи провести переговоры глав РФ и Украины в Турции есть потенциал

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк положительно оценил идею провести в Турции переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, это предложение хорошо продумано и имеет потенциал.

"Несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и [ее] президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы", - сказал он в среду в комментарии агентству РБК-Украина.

В среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Он также рассказал, что турецкий президент "в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению минских договоренностей.

Президент Турции в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Россией и Украиной. В ходе телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений.