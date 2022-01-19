Президента Гамбии Адаму Барроу привели к присяге на второй срок

ПРЕТОРИЯ, 19 января. /ТАСС/. Торжественная церемония приведения к присяге Адамы Барроу, победившего на выборах президента Гамбии и переизбравшегося на второй срок, состоялась в среду в приморском городе Бакау. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Я призываю всех гамбийцев, придерживающихся самых разных политических взглядов, отложить в сторону имеющиеся разногласия и объединиться в интересах развития страны", - заявил Барроу в инаугурационной речи. На церемонии присутствовали многочисленные гости, включая глав восьми африканских государств.

На прошедших 4 декабря выборах Барроу получил 53% голосов избирателей. Второе место занял лидер оппозиции Усейну Дарбо, набравший 27,7%. Всего в выборах участвовали шесть кандидатов.