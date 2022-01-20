Байден полагает, что для США лучшее впереди

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден считает, что для Соединенных Штатов лучшее впереди, несмотря на пандемию и наличие экономических трудностей. Об этом он заявил в среду, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

"В последние пару лет мы столкнулись с некоторыми из самых серьезных вызовов из тех, с которыми когда-либо сталкивалась наша страна. Это вызовы в сфере здравоохранения, экономики, - сказал он. - Однако мы справляемся. И не просто справляемся. Мы закладываем основу для будущего, в котором Америка одержит победу в XXI веке путем создания рабочих мест рекордными темпами. Теперь нам нужно взять под контроль инфляцию".

Байден констатировал, что в США проводят ревакцинацию населения от коронавируса и разработали терапевтические средства для помощи заразившимся. "Теперь нам нужно закончить дело и взять под контроль коронавирус", - добавил Байден.

Байден выразил уверенность в том, что "никогда не следует делать ставки против американцев или Америки". Он также подчеркнул, что "для страны лучшие дни впереди, а не позади".

Байден заявил в среду, что не намерен отказываться от своих приоритетных внутриполитических инициатив, несмотря на неудачи, связанные с их утверждением Конгрессом в первый год его президентства.

Во время пресс-конференции в Белом доме одна из журналисток обратила внимание на то, что два ключевых проекта - социально-экономическая инициатива Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше") и законопроект о реформе избирательного права - не были приняты Конгрессом, в том числе из-за позиции ряда однопартийцев Байдена. При этом, как отметила представительница СМИ, в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, по итогам которых демократы могут лишиться большинства в Конгрессе. "Не считаете ли вы, что вам стоит быть более реалистичным и снизить эти приоритеты, чтобы добиться утверждения [какой-либо из данных инициатив] Конгрессом?" - спросила журналистка.

"Нет, я так не думаю", - ответил Байден.