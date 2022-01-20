Законопроект о реформе избирательного права не прошел процедурное голосование в Сенате США

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Внесенный демократами законопроект о реформировании избирательного права в США в среду не прошел процедурное голосование в верхней палате Конгресса из-за противодействия со стороны республиканцев. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Указанная инициатива, как заявляют демократы, призвана защитить право американцев на свободное волеизъявление. В ряде американских штатов, где у власти республиканцы, в прошлом году ужесточили правила, касающиеся контроля при проведении голосования, в том числе по почте. Республиканцы объяснили это необходимостью предотвращения фальсификаций на выборах. Демократы заявляют, что данные шаги их оппоненты осуществляют, чтобы затруднить голосование для определенных категорий граждан. Законопроект, о котором идет речь, направлен, в частности, на противодействие таким мерам.