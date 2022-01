Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина

БАНГКОК, 20 января. /ТАСС/. Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в королевство не проходить карантин. Как сообщила в четверг на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, теперь Test & Go распространяется на прибывающих из любых стран.

"Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года, - подчеркнула она. - Путешественники из всех стран [и территорий], а не только из 63 ранее обозначенных могут подавать заявления по этой схеме". "Потребуется сдать два ПЦР-теста - по прибытии и на пятый день нахождения в стране", - сказала Марати Налита Андамо, напомнив о необходимости иметь отрицательный тест при посадке на самолет.

По ее словам, путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста. "Это могут быть разные отели", - уточнила она. Вместе с тем Марати Налита Андамо сказала, что с 1 февраля схема "песочница", одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, распространится на новые районы. "Добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури", - отметила представитель МИД.

"Было объявлено, что регистрация в программе Test and Go стартует с 1 февраля, - констатировал в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - В то же время было заявлено о том, что программа "песочница" распространяется на новые территории". "На сегодняшний день не совсем понятно, если программа Test & Go станет доступна путешественникам со всего мира, то каким образом это будет соотноситься с текущими правилами "песочницы". Необходимо дождаться официальных разъяснений и не делать каких-либо поспешных выводов", - считает специалист.

Данная инициатива была принята Центром по борьбе с коронавирусом в Таиланде, однако для вступления в силу она должна быть опубликована в "Королевской газете".

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 8,1 тыс. заразившихся и 19 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,35 млн, вылечились более 2,24 млн человек, умерли 21,9 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 47,8 млн человек.