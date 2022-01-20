Раиси: России и Ирану надо исключить вмешательство извне для обеспечения своих интересов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Москве и Тегерану необходимо предотвратить проникновение извне во внутренние дела двух стран, чтобы лучше обеспечивать двусторонние интересы.

"Чтобы придать устойчивый характер нашим двусторонним отношениям, сделать их более выгодными, нужно распространять их развитие на области культуры, науки, а также СМИ. Мы готовы максимально развивать наши отношения на прочной и постоянной основе <…> Чтобы обеспечивать наши двусторонние интересы, надо предотвратить проникновение третьих элементов во внутренние дела", - сказал президент Ирана в четверг, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию. В этот же день он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча с российским лидером стала первой для иранского политика с момента его вступления в должность. 20 января также запланировано выступление Раиси в Соборной мечети в Москве.