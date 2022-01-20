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Президент Румынии приветствовал слова Байдена о наращивании присутствия войск США в стране

Президент США ранее сообщил, что американское военное присутствие в Польше и Румынии будет увеличено

БУХАРЕСТ, 20 января. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал заявление президента США Джо Байдена об увеличении американского военного присутствия в Румынии, на восточном фланге НАТО, "если ситуация безопасности ухудшится". Об этом глава румынского государства написал в четверг в Twitter.

"Приветствую ясное сообщение президента Джо Байдена об увеличении американского военного присутствия в Румынии, на восточном фланге, если ситуация безопасности еще больше ухудшится, - заявил он. - Стратегическое партнерство Румыния - США и солидарность НАТО очень сильны".

Президент США Джо Байден сообщил в среду на пресс-конференции, что американское военное присутствие в Польше и Румынии будет увеличено.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАРумынияЙоханнис, Клаус
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