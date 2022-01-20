Президент Абхазии поздравил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с юбилеем

СУХУМ, 20 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил первого президента, а ныне госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева с 85-летием, отметив, что народ Абхазии всегда будет ему благодарен за помощь, оказанную в сложное для республики время.

"Уважаемый Минтимер Шарипович, свидетельствую вам свое почтение и направляю сердечные поздравления по случаю вашего юбилея. Республику Абхазия и Татарстан связывают дружба и давние традиции сотрудничества. Народ Абхазии всегда будет благодарен Вам за ту помощь, которую Татарстан оказывал в один из сложнейших для нас периодов (после войны с Грузией - прим. ТАСС)", - говорится в телеграмме Бжании, опубликованной на его официальном сайте.

По словам президента Абхазии, "под руководством Шаймиева Республика Татарстан стала одним из ведущих регионов Российской Федерации". "Вас всегда отличали политическая воля, мудрость, непререкаемый авторитет. И сегодня Вы не останавливаетесь на достигнутом и продолжаете усердно работать на благо народа", - отметил Бжания. Он пожелал Шаймиеву "неиссякаемой энергии, благополучия и счастья".

Между Абхазией и Татарстаном с 1994 года действует договор о дружбе и сотрудничестве, в 2015 и 2016 годах состоялись визиты президента Абхазии в Татарстан и президента Татарстана в Абхазию.