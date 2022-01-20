Киевсовет поддержал обращение с требованием прекратить "преследование" Порошенко

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Киевский городской совет поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "прекратить политическое преследование" экс-главы государства Петра Порошенко. Соответствующее решение принято на заседании в четверг, сообщил депутат Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Направить обращение Киевского городского совета главам депутатских фракций и групп в Верховной раде, президенту Украины и офису генерального прокурора относительно недопущения осуществления политического преследования лидера оппозиции, пятого президента Украины [Петра Порошенко]", - говорится в принятом обращении, копию которого опубликовал Гончаренко в своем Telegram-канале.