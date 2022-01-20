СМИ: генерал аль-Бурхан назначил 15 новых министров в переходное правительство Судана

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Возглавляющий Суверенный совет Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил 15 новых министров в переходное правительство страны. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на постановление.

Соответствующее решение принято после проведенных в четверг консультаций с делегацией США в Хартуме, в ходе которых Суверенный совет признал необходимость проведения перестановок в кабмине, а также внесения поправок в конституционную декларацию, определяющую рамки переходного периода в Судане.