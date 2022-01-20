Асад назвал давление на РФ реакцией на значимую роль Москвы на международной арене

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Давление на Россию со стороны Запада является реакцией на ту значимую роль, которую играет Москва на международной арене. Такое мнение выразил в четверг президент Сирии Башар Асад на встрече в Сирии со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

По словам сирийского лидера, которые приводит агентство САНА, "давление, которому подвергается Россия со стороны Запада по ряду вопросов, является реакцией на значимую и активную роль Москвы на международной арене, ее стремление защитить международное право, противостоять аморальной политике, проводимой некоторыми западными странами, и их попыткам посеять хаос для того, чтобы навязать свою волю другим государствам и их народам".

По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили "последние события на региональной и международной аренах, а также политические вопросы, представляющие взаимный интерес". Речь также шла о направлениях двустороннего сотрудничества.