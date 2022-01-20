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Постпред США заявил о готовности созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины

США будут готовы созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины - постпред.

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США
СМИ: генерал аль-Бурхан назначил 15 новых министров в переходное правительство Судана
Соответствующее решение принято после проведенных в Хартуме консультаций с делегацией США
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