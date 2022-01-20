СМИ: удар США по плотине в Сирии в 2017 году мог привести к массовым жертвам

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. США нанесли 26 марта 2017 года удар по крупнейшей в Сирии плотине на реке Евфрат в районе Эт-Табка, хотя непосредственно после атаки отрицали свою причастность к этим действиям. Об этом пишет в четверг газета The New York Times.

Как утверждает газета, об ударе по плотине ее журналистам рассказали источники из числа бывших военных. Плотина находилась в списке целей, бомбардировки которых были запрещены из-за высокой вероятности жертв среди мирного населения. Однако некая группа специального назначения Task Force 9 решила провести атаку по боевикам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка), закрепившимся в сооружении, без согласования с начальством, используя специальные процедуры, предусмотренные для экстренных случаев. В результате на плотину было сброшено несколько мощных бронебойных авиационных бомб. Лишь потому, что одна из них не разорвалась, структура устояла.

Непосредственно после удара представители американских вооруженных сил заявили, что не имеют к нему отношения. Однако после того, как газета получила указанные выше сведения от источников, в Центральном командовании Вооруженных сил США признали факт ударов, однако указали, что они были произведены по тем частям плотины, уничтожение которых не грозило разрушением всей структуры и затоплением находящейся под ней долины. В Центральном командовании также опровергли заявления о том, что подобные действия могли быть предприняты без ведома вышестоящего командования.

Как отмечает The New York Times, в районе плотины проживают "сотни тысяч людей", чьи жизни могли бы оказаться под угрозой в случае ее разрушения.