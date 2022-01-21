Псаки: США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину

США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за инцидента с самолетом Ryanair

Минюст США обвинил в воздушном пиратстве главу Белаэронавигации, его заместителя Казючица и двух сотрудников госбезопасности Белоруссии

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