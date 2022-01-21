Глава британского МИД считает, что вторжение на Украину приведет к затяжному кризису

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что потенциальное вторжение на Украину приведет к затяжному кризису и человеческим жертвам. Об этом глава британской дипломатии заявила, выступая в пятницу в сиднейском аналитическом центре Институт Лоуи. Выдержки из ее речи приводит агентство PA.

"Вторжение приведет лишь к ужасному затяжному кризису и человеческим потерям, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне", - сказала Трасс, выступив с утверждением, что "Кремль ничего не вынес из уроков истории".

Глава Форин оффиса, которая вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом находится в Австралии с визитом, призвала Москву к "конструктивным переговорам" по поводу якобы происходящего сосредоточения российских сил на границе с Украиной.

В своей речи Трасс также упомянула Китай. Пекин и Москву она назвала "глобальными агрессорами", которые, по ее утверждению, осмелели так, как Великобритания и ее союзники "не видели со времен холодной войны". "Они стараются экспортировать диктатуру в качестве услуг по всему миру", - полагает Трасс. Она считает, что по этой причине "режимы наподобие Белоруссии, Северной Кореи и Мьянмы находят ближайших союзников в Москве и Пекине".

"Нам необходимо работать с такими партнерами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония, Индонезия и другие. Устанавливая более тесные связи с нашими друзьями и приближая другие страны к орбитам демократий со свободными рынками, мы в предстоящие годы сделаем нас более безопасными и свободными. Пришло время для свободного мира проявить последовательность и принципиальность", - выразила уверенность Трасс.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.