СМИ: в Британии подготовили план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) в составе сухопутных войск Великобритании готовы эвакуировать британских дипломатов на Украине в случае российского вторжения. Об этом в четверг сообщила газета Daily Express со ссылкой на источники.

По их информации, проводить операцию по вывозу из Украины сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства на Украине будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS, который местные СМИ называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе Вооруженных сил Великобритании. В свою очередь в Минобороны страны заявили, что не намерены давать комментарии относительно действий спецподразделений британской армии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.