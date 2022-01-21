СМИ: Сенату США не хватает времени на рассмотрение инициативы о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американские сенаторы столкнулись с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях в отношении РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом пишет в среду газета Roll Call.

Речь идет о законопроекте, который на прошлой неделе внесла в Сенат группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом. Документ, получивший название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года", предполагает, помимо прочего, введение санкций против президента РФ Владимира Путина, российского премьер-министра, глав МИД и Минобороны России, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства страны. Кроме того, ограничительные меры затрагивают и проект "Северный поток - 2".

"График Сената сейчас не в нашу пользу. <...> Песок в [песочных] часах вот-вот закончится", - заявил изданию сотрудник аппарата одного из сенаторов-демократов, комментируя ситуацию с рассмотрением инициативы. Как поясняет Roll Call, Менендес планировал использовать эту неделю, когда сенаторы должны были уйти на каникулы, чтобы заручиться поддержкой необходимого для утверждения документа числа республиканцев. Голосование же по законопроекту планировалось провести на следующей неделе.

"Но зимняя погода и омикрон-штамм коронавируса нарушили эти планы", - поясняет газета. Каникулы верхней палаты были перенесены на следующую неделю и какой-либо ясности относительно того, когда может состояться голосование нет. В результате, заключает газета, график Сената "представляет проблему" с точки зрения того, чтобы "сделать что-то вовремя" и "повлиять на стратегические расчеты" российских властей в ситуации вокруг Украины.

Для принятия законопроекта его также должна еще одобрить нижняя палата Конгресса - Палата представителей. После этого он поступит на подпись президенту. Белый дом ранее заявил о поддержке администрацией законопроекта Менендеса.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.