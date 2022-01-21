СМИ: Лондон раздумывает об увеличении своего воинского контингента на востоке Европы

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании изучает возможность увеличить свой воинский контингент в странах Восточной Европы в условиях напряженности на границе между РФ и Украиной. Как сообщила в пятницу газета Times со ссылкой на источники, речь идет об отправке нескольких сотен военнослужащих в Латвию, Литву, Польшу или Эстонию.

Отмечается, что государства - члены НАТО обсуждали на высоком уровне идею усиления присутствия альянса в восточноевропейских странах, чтобы тем самым подать России сигнал о готовности сдерживать действия Москвы.

Как напомнило издание, в настоящий момент Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых 830 являются подданными королевства. Кроме того, 140 британских военнослужащих числятся в составе многонационального батальона альянса в Польше под командованием США. Решение разместить батальоны НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите организации в Варшаве в 2016 году.

Кроме того, Великобритания на текущей неделе направила 30 военных инструкторов на Украину, которые будут обучать военнослужащих республики обращению с доставленными в страну противотанковыми управляемыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. Всего на Украине присутствует около 100 британских военных инструкторов в рамках миссии ORBITAL. По информации украинских СМИ, Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.