{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Токаев признал, что в Казахстане не удалось построить диверсифицированную экономику

По словам президента Казахстана, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились им

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Властям Казахстана из-за "сырьевого проклятия" не удалось построить диверсифицированную экономику. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса страны.

"Оглядываясь назад, можно условно выделить два экономических перелома. Первый - переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потрясения и потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые реформы", - цитирует главу государства агентство Казинформ.

По словам Токаева, финансирование этих преобразований осуществлялось за счет приватизации государственного имущества, которое осталось в наследство от советского прошлого. "На этом фундаменте зародился новый класс отечественного предпринимательства. Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов. Экономика смогла встроиться в глобальные процессы, иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь большие средства в страну, в первую очередь в добывающую отрасль и банковскую сферу", - пояснил президент.

Как он отметил, эти финансы питали казахстанскую экономику, придали ей стабильность и предоставили возможность выстроить социально ориентированное государство. "Но за внешним благополучием мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили", - признал глава государства.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Госдеп одобрил запрос стран Балтии на поставки Украине оружия производства США
По сведениям источника в американской администрации, последний из трех направленных этими европейскими союзниками по НАТО запросов одобрили 19 января, сразу после его получения накануне вечером
Госдеп одобрил запрос стран Балтии на поставки Украине оружия производства США
Читать полностью