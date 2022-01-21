Токаев признал, что в Казахстане не удалось построить диверсифицированную экономику

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Властям Казахстана из-за "сырьевого проклятия" не удалось построить диверсифицированную экономику. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса страны.

"Оглядываясь назад, можно условно выделить два экономических перелома. Первый - переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потрясения и потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые реформы", - цитирует главу государства агентство Казинформ.

По словам Токаева, финансирование этих преобразований осуществлялось за счет приватизации государственного имущества, которое осталось в наследство от советского прошлого. "На этом фундаменте зародился новый класс отечественного предпринимательства. Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов. Экономика смогла встроиться в глобальные процессы, иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь большие средства в страну, в первую очередь в добывающую отрасль и банковскую сферу", - пояснил президент.

Как он отметил, эти финансы питали казахстанскую экономику, придали ей стабильность и предоставили возможность выстроить социально ориентированное государство. "Но за внешним благополучием мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили", - признал глава государства.