Британия направила на Украину около 30 военнослужащих сил специальных операций

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Великобритания направила на Украину около 30 военнослужащих недавно созданной бригады сил специальных операций, чтобы обучить украинских военных навыкам обращения с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), которые Лондон поставил Киеву. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, британские военные самолеты в течение этой недели доставили на Украину около 2 тыс. единиц ПТРК.

Газета The Times в свою очередь информировала, что правительство Соединенного Королевства изучает возможность увеличения своего воинского контингента в странах Восточной Европы в условиях напряженности на границе между РФ и Украиной. Речь идет об отправке нескольких сотен военнослужащих в Латвию, Литву, Польшу или Эстонию.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.