В Белоруссию на учения из России прибыли очередные эшелоны с военнослужащими и техникой

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Очередные эшелоны с личным составом и военной техникой из воинских частей и подразделений Восточного военного округа Вооруженных сил РФ прибыли в Брестскую область для участия в белорусско-российских учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Минобороны.

"На станцию разгрузки Брест-Южный прибыл очередной эшелон с военной техникой и личным составом Вооруженных сил России, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства в Беларуси", - отмечается в сообщении Telegram-канала пресс-службы оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в пятницу на железнодорожной станции Лесная (Брестская область) также встретили военнослужащих, прибывших из РФ на совместные учения.

Как во вторник сообщили в Минобороны Белоруссии, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.