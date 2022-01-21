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Литва передаст Украине партию мобильных тепловизоров

Киеву передадут 24 комплекта аппаратуры, находившейся на балансе армии Литвы, остаточная стоимость которой составляет более €324 тыс.

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Литва передаст Украине в качестве военной помощи партию мобильных тепловизоров. Об этом в пятницу сообщило Минобороны балтийской республики.

"Украине будут переданы 24 комплекта аппаратуры, находившейся на балансе армии Литвы, остаточная стоимость которой составляет более €324 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тепловизоры предназначены для армии Украины. "Они не могут без согласия Литвы быть переданы третьим странам", - подчеркнули в ведомстве.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив при этом, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В октябре прошлого года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс.

Кроме того, литовские специалисты участвуют в обучении украинских военнослужащих. 13 января Литва предложила учредить на Украине военную миссию ЕС.

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