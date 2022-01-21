Минобороны ФРГ: Эстонии нужно разрешение Германии и Финляндии для отправки Украине гаубиц

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Эстония хочет отправить на Украину гаубицы и запросила разрешение властей в Берлине, поскольку орудия изначально были на балансе армии ГДР еще до воссоединения Германии. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге представитель Минобороны ФРГ.

"Могу подтвердить, что запрос на согласовании", - отметил он.

Между тем, как сообщили в Минобороны ФРГ газете Welt, Эстонии требуется также разрешение Финляндии, поскольку именно этой стране Германия в 1990-х годах продала гаубицы. Сама Германия отказывается продавать оружие в кризисные регионы.

Как в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Госдепартамент в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь шла о переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, а также о противотанковых комплексах Javelin.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.