Депутаты болгарского парламента увидели в требовании РФ к НАТО покушение на суверенитет

СОФИЯ, 21 января. /ТАСС/. Депутаты оппозиционной партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) потребовали срочной встречи с премьер-министром Кирилом Петковым, главами МИД Теодорой Генчовской и Минобороны Стефаном Яневым для обсуждения требований России к НАТО о выводе иностранных сил, техники и вооружений с территории страны. Об этом в пятницу с парламентской трибуны заявила председатель парламентской группы ГЕРБ Десислава Ахладова-Атанасова, высказав предположение, что это требование нарушает болгарский суверенитет.

"Требование МИД России напрямую касается суверенитета Болгарии, предлагаю пригласить премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны, чтобы обсудить вместе угрозы национальной безопасности Болгарии", - сказала Ахладова-Атанасова.

Ранее в пятницу МИД России опубликовал ответы на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных сил Сергея Лаврова, где подчеркивается, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран.

МИД Болгарии на запрос ТАСС о комментарии по теме пока не ответил.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий". В 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м - Албания и Хорватия, в 2017-м - Черногория, а в 2020-м - Северная Македония. В настоящее время НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику "открытых дверей".